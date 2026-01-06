Un nou caz revoltător de cruzime față de animale a avut loc în seara aceasta, pe drumul din zona Cheile Babei, unde mai mulți căței au fost abandonați pe marginea șoselei, în frig și întuneric, fără nicio șansă reală de supraviețuire.

Animalele au fost lăsate ca niște obiecte nedorite, expuse temperaturilor scăzute și pericolelor din trafic. Martorii spun că micuții stăteau tremurând, speriați, în timp ce mașinile treceau pe lângă ei, fără să știe dacă va veni cineva să-i ajute.

„Nu vorbim despre nepăsare, ci despre cruzime pură. Cineva a decis conștient să-i lase acolo, condamnându-i la suferință sau moarte”, transmit voluntarii care încearcă să le găsească o soluție. Cățeii au nevoie de un adăpost urgent!

Abandonul animalelor este o infracțiune, iar astfel de fapte ar trebui semnalate autorităților. Până atunci, însă, salvarea lor depinde de solidaritatea oamenilor.

Oricine poate ajuta este rugat să se implice sau să distribuie acest apel. Fiecare minut contează, arată Silvia Perhaița, cea care a găsit cățeii și încearcă să găsească o salvare pentru ei.