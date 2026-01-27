Primăria Orașului Târgu Lăpuș informează cetățenii că, în cursul următoarelor ore, în localitatea Răzoare se vor desfășura activități de detonare controlată a zăpoarelor și aglomerărilor de gheață formate pe cursurile de apă.

Intervenția are caracter preventiv și are ca scop reducerea riscului de inundații și de creșteri periculoase ale nivelului apei. Activitatea pirotehnică va fi coordonată de o echipă mixtă, formată din reprezentanți ai Primăriei Orașului Târgu Lăpuș, Inspectoratului pentru Situații de Urgență Maramureș și Sistemului de Gospodărire a Apelor Maramureș.

Autoritățile fac apel la populație să manifeste prudență și să respecte indicațiile transmise de echipele de intervenție aflate în teren, pe durata desfășurării operațiunilor.