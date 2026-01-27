INHGA a emis un COD GALBEN pentru intervalul 27 ianuarie, ora 12:00 – 28 ianuarie ora 24:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Iza – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Lăpuş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Maramureş), Tur – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Satu Mare), Someşul Mare – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Bistriţa Năsăud), Crişul Alb – bazin amonte S.H. Gurahonţ (judeţele: Hunedoara şi Arad), Mureş – pe sectorul aferent S.H. Glodeni (judeţul Mureş), Timiş – bazin amonte S.H. Sadova şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadova – amonte S.H. Lugoj (judeţele: Caraş Severin şi Timiş), Drincea, Desnăţui – bazin amonte Ac. Fântânele şi afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Fântânele (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Jiu (judeţele: Hunedoara, Gorj, Dolj şi Mehedinţi), Lotru – bazin inferior (judeţul Vâlcea), Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Lotru – amonte Ac. Ioneşti (judeţele: Vâlcea şi Argeş), Olteţ – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Vâlcea, Gorj, Dolj şi Olt), Teslui – afluent al Oltului inferior (judeţele: Dolj şi Olt), Argeş – bazin superior (judeţul Argeş).

COD PORTOCALIU, n intervalul 27.01.2026 ora 12:00 – 28.01.2026 ora 12:00 pe râurile din bazinele hidrografice: râul Lăpuş – pe sectorul aferent S.H. Răzoare (judeţul Maramureş), Motru – bazin amonte S.H. Faţa Motrului (judeţele: Gorj şi Mehedinţi), râul Jiu pe sectorul aval S.H. Filiaşi – amonte S.H. Podari (judeţele: Gorj şi Dolj).

Se ridică începând cu data de 27.01.2026 ora 12:00 Avertizarea Hidrologică din celelalte bazine hidrografice avertizate anterior.