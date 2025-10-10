Societatea VITAL S.A aduce la cunoștința locuitorilor din municipiul Baia Mare că vineri, 10.10.2025, se va întrerupe furnizarea apei potabile în intervalul orar 08.00 – 16.00 pentru executarea lucrărilor de cuplare la rețeaua nouă de distribuție a apei potabile.

Vor fi afectați de lipsa apei potabile consumatorii de pe str. Culturii, str. 22 Decembrie, bd. București nr.1, 3, 5, str. Florilor nr. 2, 4, 4A, 6A și Piața Revoluției.

Societatea VITAL S.A. solicită înțelegere din partea utilizatorilor pentru disconfortul creat și le reamintește că lucrările sunt realizate în beneficiul lor pe termen lung. Mulțumim pentru înțelegere și îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile într-un interval cât mai scurt de timp.

Totodată, rugăm toți consumatorii afectați de această întrerupere a apei să își asigure necesarul de apă pentru perioada menționată.

Pentru informații suplimentare sau alte sesizări, dispeceratul VITAL S.A. vă stă la dispoziție la numerele de telefon. 0262/215150, 1, 2 și 0362/401052, 3, 0372752661.