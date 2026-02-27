Conducerea clubului Minaur și extrema dreaptă braziliancă Jéssica Quintino Ribeiro au ajuns la o înțelegere pentru prelungirea contractului pe încă două sezoane, începând din vară.

Jéssica Da Silva Quintino Ribeiro s-a născut la São Paulo, pe 17 aprilie 1991, are 1,72 m și 67 kg. Are două sezoane sub culorile echipei Minaur, pentru care a evoluat în 47 de meciuri oficiale, reușind să înscrie 196 de goluri.

De-a lungul carierei, a evoluat trei sezoane în campionatul Poloniei (campioană cu MKS Lublin în 2015 și 2016) și cinci sezoane în Danemarca, la Odense, unde a câștigat campionatul în 2021, Cupa Danemarcei în 2020 și a ajuns în sferturile Ligii Campionilor (2019), respectiv în semifinalele Cupei EHF (2020).

Ulterior, s-a transferat la HC Dunărea Brăila, de unde a ajuns la Minaur în sezonul 2024/2025.

Pentru naționala Braziliei, Jéssica a bifat 139 de selecții și 361 de goluri.

A participat la trei ediții ale Jocurilor Olimpice: Londra 2012, Rio 2016 și Paris 2024.

Interul dreapta spaniol Seynabou Mbengue Rodríguez s-a născut în 14 octombrie 1998, în Las Palmas. Are 1,88 m și în prezent este legitimată la Gloria Bistrița.

La nivel de senioare a evoluat doar pentru două echipe: Rocasa Gran Canaria (2015–2023), Gloria Bistrița (din vara anului 2023).

A debutat în cupele europene în sezonul 2015–2016, la doar 17 ani, reușind 11 goluri pentru Rocasa. Pentru Gran Canaria a înscris 183 de goluri în competițiile europene.

Ulterior, pentru Gloria Bistrița a evoluat în: Europa League – 36 de goluri, Liga Campionilor – 43 de goluri

În acest sezon nu a evoluat, suferind o intervenție chirurgicală în luna septembrie 2025.

Palmares: Argint cu Gloria în Europa League (2024), Câștigătoare European Cup cu Rocasa (2022), Câștigătoare Challenge Cup (2016, 2019), Campioană a Spaniei, Medalie de bronz în România, Câștigătoare a Cupei Spaniei și a Supercupei

La națională: Junioare – 31 jocuri / 121 goluri, Tineret – 28 meciuri / 115 goluri, Senioare – 18 jocuri / 16 goluri

În primul sezon la Gloria Bistrița, în Liga Florilor, a marcat 59 de goluri, iar în sezonul următor a contribuit cu 51 de reușite.