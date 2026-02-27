În perioada 27 februarie – 6 martie, Salvamont Maramureș primește vizita unei delegații formate din opt salvatori montani din cadrul Grupo Especial de Rescate en Altura Madrid (GERA) – Spania.

Vizita are loc la invitația structurii maramureșene și reprezintă o etapă importantă în consolidarea cooperării internaționale în domeniul salvării montane. Scopul principal al întâlnirii îl constituie schimbul de experiență, expertiză și bune practici, cu accent pe perfecționarea tehnicilor de intervenție în zone montane și în condiții dificile.

Programul delegației spaniole include întâlniri cu oficialii județului, participarea la evenimente dedicate Zilei Protecției Civile, dar și sesiuni de pregătire comună în Munții Maramureșului și pe domeniile schiabile din județ. Exercițiile vor pune accent pe intervențiile în teren accidentat, salvarea din zone înalte și coordonarea echipelor în situații de urgență.

Reprezentanții Salvamont Maramureș subliniază că acest schimb bilateral de experiență contribuie la optimizarea procedurilor de intervenție și la creșterea standardelor de siguranță pentru turiști și practicanții sporturilor montane.