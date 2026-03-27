Sâmbătă, 28 martie, de la ora 12.00, Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare va găzdui partida dintre CS Minaur și CSM Galați, ultimul joc din cadrul sferturilor de finală ale Cupei României.

Baia Mare are în palmares trei trofee ale Cupei României, cucerite în 2013, 2014, 2015, alte două finale jucate (1978 și 1980) și două semifinale (2007 și 2016).

Prima ediție a Cupei României a avut loc în sezonul 1977-1978, fiind câștigată de Universitatea Timișoara. Întrecerea s-a desfășurat în general anual, dar au fost și sezoane în care nu s-a organizat. Cea mai titrată echipă în această competiție este Oltchim (13 trofee), urmată de CSM București (8), Știința Bacău (5), Baia Mare (3), Tg. Mureș (2), Brașov (2). Câte un trofeu au Univ. Timișoara, Confecția București, Teorm Iași, Zalău, Rapid, SCM Rm. Vâlcea și Gloria Buzău.

Sferturi de finală

CSM București – SCM Râmnicu Vâlcea: 27-32

CS Minaur Baia Mare – CSM Galați (sâmbătă, 28 martie, 12.00). Arbitri: Ionuț Bărgăuan – Marcel Nicolaevici (Suceava). Observator: Toma Pleșa (Râmnicu Vâlcea)

Rapid București – SCMU Craiova (miercuri, 22 aprilie)

Gloria Bistrița – CSM Corona Brașov (miercuri, 22 aprilie, 17.30)