De la începutul anului, motorina s-a scumpit cu 30%, iar de la 1 aprilie 2026 costul gazelor naturale, pentru consumatorii non casnici, nu mai este plafonat, ceea ce va duce la o scumpire cu 60%. Aceste majorări se vor reflecta direct în prețul pâinii, iar Asociația Energia Inteligentă (AEI) a schițat trei scenarii posibile. În cel mai optimist, pâinea ne va costa cu 10% mai mult decât în prezent, în timp ce în cel mai negru scenariu, dacă „comercianții profită de context / rotunjesc / transmit și alte costuri”, pâinea se va scumpi cu peste 35%, potrivit Antena3.

Iată cele trei scenarii pentru scumpirea pâinii schițate de AEI, în contextul majorării prețurilor la motorină (30%) și la gazele naturale (60%);

scenariul minim contabil: +9,9%;

scenariul cel mai probabil în piață: +15,8% până la +24,7%;

scenariul în care comercianții profită de context / rotunjesc / transmit și alte costuri: +26,7% până la +35,64%;

„Prețul motorinei a crescut cu 30% de la începutul anului și ținând cont că partea ei în costul pâinii este 11%, efectul contabil este +3,3% la prețul pâinii pentru anul 2026, considerând că se menține cel puțin 5 luni această situație de criză.

Ce se discută mai puțin în această perioadă este prețul gazelor naturale care începând cu data de 1 aprilie 2026, pentru consumatorii non casnici nu mai este plafonat. Prețurile gazelor naturale marfă pe BRM s-au dubla față de începutul anului, ceea ce determină o creșetere de preț a gazelor naturale cu tarifele și taxele incluse, față de anul trecut cu cca. 60%. În prețul pâinii, 11% este prețul gazelor. Asta înseamnă că prețul pâini urmează să crească contabil din această cauză cu 0.11 x 0,60 = 0,066, adică +6,6%”, a explicat AEI într-un comunicat.

Însă, explică AEI, scenariul contabil nu este și cel mai probabil deoarece comportamentul comercianților din țara noastră arată că de fiecare dată când au fost în această situație de creștere contabilă a costurilor au venit și cu un adaus suplimentar.

Asociația atrage atenția că cele trei scenarii nu reprezintă „o lege fixă”, ci sunt o „estimare comportamentală rezonabilă pentru piața românească, ținând cont de transmisia incompletă sau, uneori, supratransmisia costurilor”