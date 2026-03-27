Pompierii voluntari din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Târgu Lăpuș au intervenit, alături de pompierii militari ai Stației de Pompieri Târgu Lăpuș, pentru stingerea a două incendii de vegetație uscată izbucnite în localitatea Fântânele.

Intervenția rapidă a echipajelor a dus la lichidarea focarelor înainte ca flăcările să se extindă și să producă pagube mai mari. La unul dintre incendii a fost identificată o persoană care ar fi provocat focul, aceasta fiind predată autorităților competente pentru a fi sancționată conform prevederilor legale.

Reprezentanții serviciilor de intervenție reamintesc faptul că arderea vegetației uscate, a miriștilor sau a resturilor vegetale este strict interzisă, indiferent de forma de proprietate a terenului. Nerespectarea legislației constituie contravenție și se sancționează cu amenzi cuprinse între 7.500 și 15.000 de lei pentru persoane fizice, respectiv între 50.000 și 100.000 de lei pentru persoane juridice.

Autoritățile fac apel la responsabilitate și la evitarea acestor practici, pentru prevenirea incendiilor și protejarea mediului și a bunurilor.