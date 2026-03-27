Duminică, 29 martie, de la ora 12:30, după Sfânta Liturghie, credincioșii sunt invitați să participe la un concert de pricesne organizat în curtea Mănăstirii „Sfânta Treime” din Breaza – Suciu de Sus.

Pricesnele, cântări tradiționale cu profund mesaj spiritual, vor fi interpretate de artiști și grupuri din Țara Lăpușului, într-o atmosferă de reculegere și comuniune. Aceste rugăciuni cântate, dedicate Maicii Domnului și Mântuitorului, aduc liniște sufletească și întăresc legătura dintre credință și tradiție.

Concertul își propune să ofere participanților un moment duhovnicesc special, în care credința, tradiția și muzica religioasă se împletesc armonios. Organizatorii îi invită pe toți cei interesați să ia parte la această întâlnire care promite să aducă pace și bucurie în sufletele celor prezenți.