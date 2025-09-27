O femeie din Maramureş a depus la Poliţie plângere pentru înşelăciune, după ce a fost anunţată, pe o reţea de socializare, că a câştigat bani în cadrul unei promoţii şi i s-a cerut să dea unei persoane din lista de contacte datele cardului bancar, ulterior ea constatând că din contul ei au fost făcute plăţi în valoare de mii de lei, pe care nu le autorizase.

Maramureşeanca, în vârstă de 67 de ani, a depus reclamaţie la Poliţie vineri, 26 septembrie, relatând că în ziua de 14 septembrie a primit un mesaj pe o reţea de socializare, aparent din partea unei prietene, prin care era anunţată că a câştigat o sumă de bani în cadrul unei aşa-zise promoţii aniversare.

„Pentru a încasa presupusul câştig, i s-ar fi solicitat să transmită datele cardului bancar. Ulterior, din contul acesteia au fost efectuate tranzacţii în valoare de aproape 3.000 de lei, fără consimţământul său”, informează, sâmbătă, oficialii Poliţiei judeţene Maramureş.

Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale au deschis un dosar care vizează comiterea infracţiunilor de înşelăciune şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, şi fac cercetări pentru identificarea autorilor şi tragerea acestora la răspundere penală.

„Inspectoratul de Poliţie Judeţean Maramureş recomandă cetăţenilor să manifeste prudenţă şi să nu furnizeze datele personale sau bancare unor persoane necunoscute ori ca urmare a unor mesaje primite pe reţelele de socializare, chiar dacă aparent acestea par că sunt transmise de prieteni”, este mesajul poliţiştilor pentru cei care se pot afla în situaţii similare cu cea a păgubitei.