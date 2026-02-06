Municipiul Baia Mare informează cetățenii că vineri și sâmbătă, 6 și 7 februarie, în intervalul orar 8:30-17:00, se restricționează circulația pietonală pe trotuarul aferent Bisericii greco-catolice „Sfânta Cruce”, situată pe bulevardul Independenței nr. 14 și se închid temporar 10 locuri de parcare publică de pe latura nordică a lăcașului de cult (str. Victoriei) în vederea amplasării unui utilaj de tip PRB.

Parohia Greco-Catolică „Sfânta Cruce” a solicitat avizul pentru executarea unor lucrări de strictă necesitate privind înlocuirea jgheaburilor și burlanelor. Executantul lucrărilor va asigura măsurile necesare pentru protejarea zonei de lucru și pentru desfășurarea în siguranță a circulației pietonale și auto în zonă.

Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente cauzate!