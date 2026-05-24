Comuna Groși se pregătește de sărbătoare și îi invită pe iubitorii tradițiilor autentice la evenimentul „Danț la șură cu lătureni”, care va avea loc luni, 1 iunie, în a doua zi de Rusalii, începând cu ora 17:00, pe platoul din fața Primăriei Groși.

Evenimentul este organizat de Comuna Groși, cu sprijinul Consiliului Județean Maramureș, în parteneriat cu Asociația „Dăntăușii din Groși”, și își propune să aducă împreună comunitatea prin muzică, joc și port popular, într-o atmosferă autentic maramureșeană.

Participanții vor avea parte de un adevărat spectacol folcloric, alături de Ansamblul Folcloric Național Transilvania, ansambluri din Bucovina, Bihor și Maramureș, precum și de îndrăgitul Dumitru Dobrican și alți interpreți vocali.

Organizatorii îi așteaptă pe toți cei care doresc să retrăiască farmecul șezătorilor și al jocurilor de altădată, într-un eveniment dedicat cântecului, tradițiilor și spiritului comunității.