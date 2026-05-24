Clubul Sportiv Minaur Baia Mare și-a exprimat profundul regret față de trecerea în neființă a profesorului Ion Gherhard, unul dintre numele importante ale handbalului românesc.

Considerat un antrenor de excepție și un adevărat mentor, Ion Gherhard și-a dedicat întreaga viață performanței și dezvoltării handbalului feminin din România. De numele său se leagă numeroase rezultate remarcabile, atât pe plan național, cât și internațional.

Pentru iubitorii handbalului din Baia Mare, profesorul Ion Gherhard va rămâne strâns legat de parcursul echipei HC Selmont Baia Mare, alături de care a disputat finala Challenge Cup, una dintre cele mai importante performanțe ale clubului.

Prin profesionalismul, pasiunea și devotamentul său, „Geri”, așa cum era cunoscut în lumea sportului, a inspirat generații întregi de sportive și antrenori, lăsând o moștenire importantă pentru handbalul românesc.

CS Minaur Baia Mare a transmis sincere condoleanțe familiei, apropiaților și tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat.

Dumnezeu să îl odihnească în pace.