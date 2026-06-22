Trei zile de cultură, tradiție, istorie și spectacole, între 10 și 12 iulie 2026, la Popasul Vânătorului din Pasul Pietriș

Maramureșul își redeschide porțile către una dintre cele mai iubite legende ale sale. În perioada 10-12 iulie 2026, la Popasul Vânătorului, va avea loc cea de-a III-a ediție a Festivalului „Pintea Viteazul”, un eveniment cultural de amploare dedicat celui mai îndrăgit haiduc al locurilor și valorilor autentice ale Țării Lăpușului și ale Maramureșului.

Sub motto-ul „Aici, tradiția nu se povestește. Se trăiește!”, festivalul propune o experiență unică, în care istoria, tradițiile, gastronomia, muzica și spiritul comunitar se întâlnesc într-un decor natural spectaculos.

Trei zile de poveste și experiențe autentice

Programul ediției din acest an reunește momente culturale, conferințe tematice, concerte, reconstituiri istorice, activități pentru copii și familii, ateliere meșteșugărești și experiențe gastronomice tradiționale.

Festivalul debutează vineri, 10 iulie, cu o paradă spectaculoasă a haiducilor și a cailor, urmată de ceremonia oficială de deschidere și de conferința științifică „Pintea Viteazul – un brand identitar al Maramureșului și al României”, la care vor participa istorici, etnografi și reprezentanți ai mediului cultural. Seara va continua cu un recital extraordinar.

Ziua de sâmbătă este dedicată activităților interactive și spiritului haiducesc: conferința „Maramureșul verde – tradiție și sustenabilitate în arealul lăpușean”, demonstrații și concursuri de Archery Tag, Treasure Hunt pentru copii, prezentări de modă, ateliere de lucru, demonstrații de luptă și reconstituiri istorice. Seara se va încheia cu un foc de tabără, urmat de o retro-discotecă în aer liber.

Duminică, festivalul pune în lumină tinerii talentați prin Festivalul-Concurs Național de Interpretare Vocală „Pintea Viteazul”, organizat în parteneriat cu Ansamblul Folcloric Național „Transilvania”, cu premii în valoare de 2000 de lei, urmat de proiectul cultural „Pintea Haiducul”, prezentat de același prestigios ansamblu și de alți artiști de renume.

Un festival pentru întreaga familie

Pe durata celor trei zile, participanții se vor putea bucura de:

târg al meșterilor populari și al artizanilor locali;

expoziții de arme și echipamente haiducești;

ateliere interactive de meșteșuguri tradiționale;

zonă gastronomică cu produse autentice;

activități pentru copii, pictură pe față și plimbări cu poneii;

colțuri foto tematice și zone de relaxare și campare.

Pentru cei care doresc o experiență completă, organizatorii au pregătit și Pachetul Haiducesc, care include acces la toate activitățile, degustări de produse tradiționale, loc de campare și o excursie tematică.

Mai mult decât un festival

Festivalul „Pintea Viteazul” își propune să devină un reper cultural și turistic al Maramureșului, un eveniment care promovează patrimoniul local, valorile tradiționale și spiritul comunității, intrarea fiind liberă și accesul la anumite activități fiind realizat pe bază de donație recomandată.

„Prin acest festival ne dorim să readucem în atenția publicului figura legendară a lui Pintea Viteazul și să oferim participanților o experiență autentică, în care istoria și tradițiile Maramureșului sunt trăite, nu doar povestite. Totodată, ne dorim să insuflăm noilor generații curajul, demnitatea și determinarea care l-au consacrat pe Pintea Viteazul ca simbol al Maramureșului.”

Despre organizatori

Asociația pentru Dezvoltarea Maramureșului (APDM) este o organizație non-profit care dezvoltă proiecte culturale, educaționale și comunitare, având ca misiune promovarea valorilor autentice ale Maramureșului și implicarea tinerilor în viața comunității.

Fondatorii festivalului sunt Andrei, Alexandra, Daniel, Casian și Raluca, care, încă din anii studenției, prin implicarea lor activă în cadrul Ligii Studenților „Pintea Viteazul”, și-au propus să readucă în atenția publicului una dintre cele mai puternice identități culturale ale Maramureșului și ale României: Pintea Viteazul.