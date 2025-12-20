Ieri, 19 decembrie, Baia Mare a fost cuprinsă de magia colindului adevărat, odată cu sosirea Coconilor din Bârsana. Glasurile lor curate au adus vestea Nașterii Domnului și au îmbrăcat orașul în straie de sărbătoare, oprindu-se în mai multe locuri simbolice ale municipiului.

Coconii au colindat la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime”, la Farmacia Ducfarm, la Prefectura Maramureș, la Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș și la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș”, dăruind, pretutindeni, emoție, lumină și bucurie. Fiecare oprire a devenit un moment de suflet, în care tradiția a prins viață, iar oamenii au uitat, măcar pentru câteva clipe, de graba cotidiană.

Prin colindele lor autentice, prin portul popular purtat cu mândrie și prin veselia molipsitoare, coconii au readus în prim-plan frumusețea nealterată a patrimoniului cultural maramureșean, amintindu-ne tuturor cine suntem și de unde venim.

Nu întâmplător, Bârsana rămâne o destinație de suflet pentru cei care caută esența satului românesc din nordul țării – un loc unde tradiția nu este doar păstrată, ci trăită cu sinceritate.

Grupul a fost însoțit de părintele Marcel Oprișan, de la Parohia Ortodoxă Bârsana–Centru, și de părintele Marius Florin Bizău, de la Parohia Ortodoxă Valea Muntelui. Printre coconi s-a aflat și Anastasia, fiica părintelui Marcel Oprișan, cea care, în anii trecuți, a emoționat o țară întreagă cu interpretarea colindei „O, ce bucurie mare!”. Astăzi, Anastasia a mai crescut, dar și-a păstrat aceeași lumină, același talent și aceeași frumusețe sufletească. Iar pe urmele ei pășește cu emoție și speranță Teofana, surioara mai mică, semn că tradiția merge mai departe, din inimă în inimă.