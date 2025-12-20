Aici, pe pământurile sfinte ale Maramureșului, în unele dintre cele mai frumoase locuri lăsate de Dumnezeu pe pământ am trăit din nou bucuria autentică a Crăciunului. La Muzeul Satului din Baia Mare, evenimentul „Crăciun în satu’ de pe deal” a continuat sâmbătă, 20 decembrie, cu cea de-a XVII-a ediție a sărbătorii „Crăciun în Maramureș”. Mii de oameni au umplut ulițele satului din inima orașului, într-o atmosferă de sărbătoare, tradiție și emoție.

Reconstituirea obiceiurilor de iarnă a fost realizată prin implicarea comunităților din toate zonele județului:

– din Țara Chioarului, prin Primăria Coltău;

– din Țara Codrului, prin Primăria Asuaju de Sus;

– din Țara Lăpușului, prin Primăria Suciu de Sus și Primăria Lăpuș;

– din Țara Maramureșului, prin Primăria Botiza, Primăria Giulești, Primăria Sighetu Marmației și Parohia Ortodoxă Repedea.

Programul evenimentului a pus accent pe datini și obiceiuri străvechi, pe gastronomia tradițională care a oferit vizitatorilor gusturi autentice, dar și pe meșteșugurile locale, promovate în cadrul Târgului de Crăciun. Evenimentul a debutat la ora 11:00, cu parada colindătorilor, la care au participat peste 1.000 de persoane, pe traseul strada Gheorghe Șincai – Podul Viilor – Câmpul Tineretului – Stadionul „Viorel Mateianu” – Muzeul Satului, un moment simbolic ce a adus în municipiul Baia Mare bucuria colindului și a urăturilor tradiționale.

De la ora 12:00, programul a continuat în Muzeul Satului cu momente de colinde și obiceiuri de iarnă, reconstituite de comunități din întreg județul, alături de târgul de produse tradiționale, meșteșuguri locale și gastronomie specifică sărbătorilor de iarnă.

„Crăciunul în Maramureș înseamnă comunitate, credință și respect pentru tradițiile care ne definesc. Le mulțumesc tuturor primarilor, comunităților locale, colindătorilor, preoților, meșteșugarilor, voluntarilor și organizatorilor pentru implicare și dăruire. Maramureșul a arătat încă o dată că știe să păstreze vii valorile autentice și să le transmită mai departe, din generație în generație.” a declarat președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea.

Această săptămână specială s-a încheiat într-o atmosferă de sărbătoare autentică cu tradiții, colinde și emoție, așa cum doar în Maramureș Crăciunul știe să fie trăit.

Biroul de presă al Consiliului Județean Maramureș