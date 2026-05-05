La Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” a avut loc o întâlnire deosebită cu Marius Turda, profesor universitar de Istoria Biomedicinei la Oxford Brookes University și membru al Royal Historical Society. Originar din Baia Mare, cercetătorul este recunoscut la nivel internațional pentru studiile sale în domenii precum istoria eugenismului, rasismului și ideologiile naționaliste din Europa Centrală și de Sud-Est.

Evenimentul a oferit participanților oportunitatea de a explora, prin dialog deschis, teme complexe de istorie și antropologie, dar și de a reflecta asupra modului în care ideile influențează societatea. Discuțiile au fost orientate și spre realitățile sociologice din Maramureș, generând un schimb de idei consistent între invitat și publicul prezent. Atmosfera a fost una interactivă, iar intervențiile bibliotecarilor și ale participanților au adus un plus de profunzime dezbaterii. La final, Marius Turda a oferit autografe pe volumele sale disponibile în colecțiile bibliotecii, marcând astfel o apropiere directă de cititori.

Totodată, întâlnirea a deschis perspectiva organizării unei viitoare conferințe la Baia Mare, consolidând legătura dintre comunitatea locală și personalitățile academice cu recunoaștere internațională.

Evenimentul confirmă importanța dialogului cultural și academic în spațiul local și bucuria reîntoarcerii acasă a unor specialiști care contribuie activ la înțelegerea istoriei și a societății contemporane.