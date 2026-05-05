Joi, 7 mai, de la ora 17.30, Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare va fi gazda partidei dintre CS Minaur și Potaissa Turda, joc din cadrul penultimei etape din Liga Zimbrilor. Un meci extrem de important pentru ambele echipe, în disputa lor directă pentru un loc de cupă europeană la finalul sezonului (ambele au jucat sezonul trecut în grupele EHF European League).

Un meci extrem de important, un meci de a fi sau a nu fi în Europa. Ultimul meci pe teren propriu din acest sezon pentru Minaur. Ultimul meci stagional în Baia Mare pentru unii dintre jucătorii care vor pleca la alte echipe. Un derby clasic în Liga Zimbrilor, între două echipe care luptă de ceva ani pentru podium. Un meci care chiar ar putea aduce un podium la finalul sezonului. O mulțime de ingrediente pentru că dvs să fiți parte din acest eveniment, așa cum ați fost de multe ori pe parcursul acestui sezon. Băieții simt și trăiesc meciurile cu sprijinul și spiritul dvs. Legenda merge mai departe și pentru că dvs veniți la sală și vă susțineți echipa favorită.

Etapa 21 (penultima a campionatului)

Politehnica Timișoara – Dinamo București (joi, 7 mai, ora 15.00, Pro Arena). Arbitri: Daniel Basso – Florin Tofan (Galați). Observator: Victor Sighicea (Râmnicu Vâlcea)

“U” Cluj-Napoca – CSM Constanța (joi, 7 mai, 17.30). Arbitri: Mihai Ciutacu (București) – Alin Stamatoiu (Râmnicu Vâlcea). Observator: Ștefan Ciurea (Craiova)

CSM Vaslui – CSM Sighișoara (joi, 7 mai, 17.30). Arbitri: Adrian Manafu (București) – Daniel Pavel (Buzău). Observator: Gabriel Dumitrache (Buzău)

CS Minaur Baia Mare – AHC Potaissa Turda (joi, 7 mai, 17.30, Pro Arena). Arbitri: Claudiu Gorina – Florin Melencu (Craiova). Observator: Adrian Rucoi (Tîrgu Mureș)

CSU Suceava – CSM București (joi, 7 mai, 17.30). Arbitri: Alexandru Constantin (București) – Laszlo Gal (Harghita). Observator: Gigi Sandu Antonescu (Pitești)

HC Buzău va sta

Clasament

Dinamo București – 32p (664-488) – 19

ACS HC Buzău – 26p (601-580) – 19

CSM București – 23p (522-507) – 18

Minaur Baia Mare – 22p (519-500) – 18

Poli Timișoara – 22p (518-501) – 18

CSM Vaslui – 21p (546-551) – 18

Potaissa Turda – 20p (522-505) – 18

CSU Suceava – 19p (569-591) – 18

“U” Cluj-Napoca – 8p (490-543) – 18

CSM Constanța – 7p (485-536) – 18

CSM Sighișoara – 0p (477-611) – 18

Etapa 22 (ultima din campionat)

CSM Constanța – CSU Suceava (joi, 21 mai, 17.30, Pro Arena, se joacă la Medgidia). Arbitri: Sebastian Mîrza – Cristian Nedelea (Cluj-Napoca). Observator: Ionuț Barbu (București)

CSM București – CS Minaur Baia Mare (duminică, 24 mai, Pro Arena). Arbitri: Adrian Georgescu – Mihai Moldoveanu (Constanța). Observator: Adina Ion (București)

Potaissa Turda – CSM Vaslui (duminică, 24 mai, Pro Arena). Arbitri: Alin Gherman – Adrian Moldovan (Baia Mare). Observator: Marian Mărgărit (Ploiești)

CSM Sighișoara – Politehnica Timișoara (duminică, 24 mai). Arbitri: Corina Pîrvu (București) – Barbara Șandor (Ploiești). Observator: Marius Brumaru (Focșani)

Buzău HC – “U” Cluj-Napoca (duminică, 24 mai). Arbitri: Claudiu Ghesoiu (Ploiești) – Ionuț Tița (București). Observator: Bogdan Anton (iași)

Dinamo București va sta.