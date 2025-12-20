Casele țărănești din Muzeul Satului au prins viață în aceste zile, oferindu-le vizitatorilor o incursiune autentică în tradițiile de Crăciun din Maramureș. Gazdele i-au întâmpinat pe oaspeți cu preparate tradiționale de casă – prăjituri, pâine coaptă pe vatră, gulaș, cârnați, caltaboși – alături de pălincă, vin cald, ceai și cafea.

„Mâncarea preparată la ceaun este extraordinară, pâinea de casă are un gust deosebit, iar preparatele din carne de porc sunt foarte gustoase. Totul are un alt gust decât cele din magazin. Mi-au atras atenția în mod special pâinea și prăjiturile”, a declarat Maria Vindelean, participantă la eveniment, venită din Satu Mare.

Atmosfera de sărbătoare a fost completată de cetele de colindători, care au interpretat în fața publicului unele dintre cele mai cunoscute colinde din Maramureș, unele cântate, de obicei, doar în biserică.

„În bisericile din Maramureș, doar de Crăciun colindă toată suflarea satului. Două colinde deosebite, Trei crai de la răsărit și O, ce veste minunată, considerate greu de interpretat, sunt printre cele mai frumoase colinde păstrate în memoria satului transilvănean. Ele spun, în câteva strofe, povestea nașterii Mântuitorului și sunt cântate atât în biserică, cât și în noaptea de Ajun”, a explicat Monica Mare, directorul Muzeului Satului.

Primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș, a subliniat că scopul evenimentului este de a aduce mai aproape tradițiile satului de locuitorii orașului. „Pe parcursul întregii săptămâni, muzeul le-a oferit copiilor posibilitatea să se întâlnească cu Moșul, să primească daruri, să asculte colinde și să viziteze casele țărănești. Încercăm să le arătăm copiilor, elevilor, studenților și localnicilor că mersul cu colinda și obiceiurile de Crăciun fac parte din fibra poporului român”, a declarat edilul.

Evenimentul „Crăciun în Maramureș”, ajuns la cea de-a XVII-a ediție, este susținut de Consiliul Județean Maramureș, Muzeul Satului, Primăria Municipiului Baia Mare, Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș, Ansamblul Folcloric Național „Transilvania” și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Liviu Borlan” Maramureș.