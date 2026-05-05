La Centrul CASPEV, aflat în subordinea Direcției de Asistență Socială, literatura continuă să aducă bucurie și sens în viața seniorilor băimăreni. În cadrul unei noi întâlniri dedicate pasionaților de lectură, participanții au descoperit din nou frumusețea cuvintelor scrise, într-o atmosferă caldă, plină de emoție și inspirație.

Evenimentul a transformat lectura într-o veritabilă sărbătoare a spiritului, fiecare pagină citită devenind un prilej de dialog, amintiri și împărtășire de experiențe. Pentru beneficiarii centrului, aceste întâlniri literare reprezintă mai mult decât simple activități culturale, sunt momente de conexiune, apartenență și continuitate.

Un rol important în desfășurarea întâlnirii l-a avut scriitorul Valer Turcu-Iorga, invitat special al evenimentului, căruia organizatorii i-au mulțumit pentru prezență și implicare. Astfel de activități confirmă rolul esențial al lecturii în viața seniorilor, oferind nu doar stimulare intelectuală, ci și un spațiu de întâlnire, dialog și bucurie împărtășită.