Moneda europeană continuă să pună presiune pe economia românească, atingând luni un nou maxim istoric. Potrivit Banca Națională a României, cursul oficial a ajuns la 5,1998 lei pentru un euro, foarte aproape de pragul psihologic de 5,2 lei. Pe piața valutară, nivelul de 5,2 lei a fost deja testat înainte de anunțul oficial, semn că presiunea pe leu rămâne ridicată. În tranzacțiile internaționale, euro a depășit acest prag încă de vineri, iar luni dimineață era cotat în jurul valorii de 5,1973 lei, după ce atinsese chiar 5,2170 lei în sesiunea anterioară.

Specialiștii explică deprecierea accelerată a monedei naționale printr-un cumul de factori interni și externi. Instabilitatea politică, marcată de tensiuni guvernamentale și moțiuni de cenzură, a afectat încrederea investitorilor. În același timp, îngrijorările legate de reducerea fondurilor europene și creșterea costurilor de finanțare pun presiune suplimentară asupra economiei.

Un alt semnal de alarmă vine din piața titlurilor de stat, unde dobânzile au urcat la aproximativ 7,4%. Acest nivel indică o percepție mai ridicată de risc și face împrumuturile statului mai scumpe.

Evoluția actuală amintește de volatilitatea din 2025, când contextul electoral a dus la o depreciere rapidă a leului și la creșterea dobânzilor până la 8,5%. Dacă tendința continuă, pragul de 5,2 lei ar putea deveni noul reper pentru cursul valutar în perioada următoare.