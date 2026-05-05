Tenisul românesc continuă să aibă reprezentare solidă în clasamentul mondial, cu Sorana Cîrstea menținându-se în TOP 30 WTA. Sportiva a coborât un loc în ierarhie și ocupă în prezent poziția 27.

Foarte aproape de ea se află Jaqueline Cristian, care a urcat cinci locuri și a ajuns pe poziția 28, confirmând o formă bună în circuitul internațional. Totodată, Gabriela Ruse a înregistrat o ascensiune de patru locuri și se situează acum pe locul 67.

În TOP 200 mondial se regăsește și Irina Begu, clasată pe poziția 184.

La vârful ierarhiei WTA se menține Aryna Sabalenka, urmată de Elena Rybakina și Iga Świątek.

Prezența a două românce în TOP 30 confirmă continuitatea performanței tenisului feminin românesc, într-un context internațional tot mai competitiv.