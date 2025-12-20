Un moment deosebit, plin de emoție, eleganță și rafinament, a fost oferit recent publicului de fetele artistului maramureșean Florin Gherman, care au lansat o colindă tradițională ce a cucerit rapid inimile ascultătorilor. Este vorba despre clipul intitulat „Colindul fetelor – Deschideți ușa, vin cu colinduța”, disponibil pe canalul oficial de YouTube al lui Florin Gherman.

Interpretarea reușește să păstreze farmecul autentic al colindului tradițional românesc, aducând în același timp o notă de prospețime și sensibilitate. Vocile calde, armonia dintre ele și ținuta aleasă cu grijă transformă colinda într-un adevărat dar muzical de sărbători, apreciat nu doar de maramureșeni, ci și de publicul din întreaga țară.

Versurile colindei „Deschideți ușa, vin cu colinduța”, cunoscute și transmise din generație în generație, fac parte din folclorul românesc și sunt regăsite pe numeroase site-uri de specialitate. Tocmai această rădăcină populară oferă interpretării o valoare aparte, fiind un omagiu adus tradițiilor și spiritului Crăciunului.

Florin Gherman, cunoscut pentru promovarea valorilor autentice maramureșene, continuă astfel să ducă mai departe moștenirea culturală a zonei, implicând noua generație într-un demers artistic sincer și emoționant. Colindul fetelor sale nu este doar un moment muzical, ci o invitație la liniște, bucurie și întoarcere la tradițiile care ne unesc.

Clipul se bucură deja de numeroase aprecieri și distribuiri, confirmând încă o dată că frumusețea colindului românesc rămâne vie atunci când este interpretată cu suflet.