Celebrul creator de modă Giorgio Armani, considerat un simbol al eleganței italiene, a încetat din viață la vârsta de 91 de ani, transmite BBC

Armani a redefinit stilul contemporan prin costumele sale pentru bărbați și femei, devenind un reper al rafinamentului și simplității. De-a lungul carierei, brandul său s-a extins dincolo de modă, ajungând să includă muzică, sport și chiar lanțuri de hoteluri de lux.

Dincolo de imaginea de vizionar al modei, Armani a fost și un om de afaceri respectat. Compania sa a generat anual venituri de peste 2 miliarde de lire sterline, consolidându-și locul în elita industriei globale.

Moștenirea sa rămâne una dintre cele mai puternice din lumea modei internaționale.

Născut la Piacenza, Italia, și format inițial în medicină, Armani și-a descoperit pasiunea pentru modă în anii ’60, lucrând ca vitrinier și designer pentru casele de lux. În 1975 și-a lansat propria companie, care avea să devină un imperiu global.