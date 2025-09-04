Sâmbătă, 6 august, de la ora 12.00, sala de sport a Școlii nr. 5 “Vasile Alecsandri” din Baia Mare va fi gazda partidei dintre CS Minaur și SCM Universitatea Craiova, joc din cadrul etapei a doua din Ligii Florilor MOL. Două echipe care sezonul trecut s-au bătut pentru un loc de cupă europeană (Minaur a reușit) și care își doresc locuri fruntașe și în acest sezon.

Lotul echipei CS Minaur

Portar: 53. Yuliya Dumanska (1/0), 16. Clara Beatrice Preda, 85. Daria Maria Tocaciu (1/0)

Extremă stânga: 21. Fie Woller (1/6), 15. Denisa Romaniuc (1/0)

Inter stânga: 13. Maria Gomes de Costa (1/3), 6. Emilia Anna Galinska (1/1), 24. Maria Groșan

Centru: 2. Andreea Maria Ianăși (1/0), 33. Amelia Julia Lundback (1/7), 84. Dziyana Ilyna (1/1), 8. Teodara Lavinia Damian, Sorina Florentina Brîndușa

Inter dreapta: 28. Nikoletta Papp (1/3), 14. Mălina Maria Avădanei (1/0), 99. Anca Georgiana Mițicuș (1/0)

Extremă dreapta: 10. Jessica Quintino Ribeiro (1/5), 25. Eliza Florentina Lăcusteanu (1/0)

Pivot: 93. Alba Chiara Spugnini Santome (1/6), 17. Andriyana Naumenko (1/1)

Oficiali: Joao Alexandre Ferreira Florencio, Alexandru Sabou, Daniel Apostu, Valentina Mitrașcă, Alex Pop

Nu vor putea evolua trei dintre jucătoarele noastre: portarul Preda și centrul Damian au suferit intervenții chirurgicale, jar centrul Ianăși are probleme de ordin medical. Va putea juca însă Ilyna, la primul meci acasă pentru Minaur.

Prima etapă: Rapid București – CSM Slatina: 25-26; CSM București – CS Minaur Baia Mare: 34-33; Gloria Bistrița – HC Zalău: 35-19; SCM Universitatea Craiova – CSM Târgu Jiu: 27-26; CSM Corona Brașov – CSM Galați: 40-20; HC Dunărea Brăila – SCM Râmnicu Vâlcea: 23-22

Etapa a 2-a

CSM Slatina – CSM București: 28-33 (s-a jucat miercuri)

HC Dunărea Brăila – Rapid București (vineri, 5 septembrie, 17.30). Arbitri: Theodor Șerbu – Adrian Vasilescu (București). Observator: Ștefan Ciurea (Craiova)

CS Minaur Baia Mare – SCM Universitatea Craiova (sâmbătă, 6 septembrie, 12.00, Școala 5). Arbitri: Marian Adrian Dtăghici – Ionuț Victor Drăguț (Adjud – Vrancea). Observator: Toma Pleșa (Râmnicu Vâlcea)

HC Zalău – CSM Corona Brașov (sâmbătă, 6 septembrie, 15.00, Pro Arena). Arbitri: Ionuț Ifrim – Ovidiu Ilisei (Piatra Neamț). Observator: Adrian Nacu (Târgu Mureș)

SCM Râmnicu Vâlcea – CSM Galați (sâmbătă, 6 septembrie, 17.30, Pro Arena). Arbitri: Narcis Avădanii – Răzvan Popovici (Bacău). Observator: Alexandru Ciati (Caraș Severin)

CSM Târgu Jiu – Gloria Bistrița (miercuri, 10 septembrie, 17.30)

Etapa 3. Miercuri, 10 septembrie: CSM București – Dunărea. Sâmbătă, 13 septembrie: Corona – CSM Tg. Jiu; Galați – Zalăul Rapid – Rm. Vâlcea (17.30, Pro Arena). Duminică, 14 septembrie: Craiova – Slatina (17.30, Pro Arena). Miercuri, 24 septembrie: Bistrița – Minaur (17.30, Pro Arena).