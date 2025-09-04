Biblioteca comunală Fărcașa și-a redeschis porțile și vă așteaptă, cu drag, să-i treceți pragul. Fondul de carte cuprinde lucrări de referință, dicționare, beletristică, literatură de referință, enciclopedii, cărți pentru copii, literatură studiată în școală etc.

Prin operaţiunile de igienizare, reparare şi înlocuire a mobilierului, ambianţa Bibliotecii, împreună cu întreaga gamă de servicii oferite, sunt în măsură să facă din acest loc o adevărată oază a bucuriei minţii şi sufletului pentru toți iubitorii de lectură.

Programul cu publicul

Luni, marți, miercuri, joi: 8.00-16.00

Vineri: 8:00-14.00

Sâmbătă-duminică: închis