Miercuri, 3septembrie a.c., polițiștii Biroului Județean de Poliție Transporturi Maramureș au acționat pentru reducerea riscului rutier în zona trecerilor cu cale ferată de pe raza de competență.

Activitatea a avut ca scop conştientizarea de către participanţii la traficul rutier, cu privire la riscurile la care se expun prin nerespectarea semnalizării rutiere şi a obligaţiilor care le revin în zona trecerilor la nivel cu calea ferată, pentru prevenirea producerii acestor evenimente.

Polițiștii au verificat 36 de autovehicule și au aplicat 30 de sancțiuni contravenționale pentru abaterile prevăzute de O.U.G. 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice, în valoare de peste7.000 de lei.

Reamintim că la trecerea la nivel cu calea ferată fără bariere conducătorul de vehicul este obligat:

– să oprească, în ordinea sosirii, în locul în care există vizibilitate maximă asupra căii ferate, fără să treacă de indicatoarele rutiere atunci când întâlnește unul din indicatoarele: trecerea la nivel cu cale ferată simplă, fără bariere, trecerea la nivel cu cale ferată dublă, fără bariere sau oprire;

– să oprească înaintea marcajului pentru oprire.

Totodată, normele rutiere în vigoare interzic conducătorilor auto să se angajeze în depășirea altor vehicule pe trecerile la nivel cu cale ferată și la mai puțin de 50 de metri de acestea și să oprească voluntar vehiculele pe trecerile la nivel cu cale ferată sau la o distanță mai mică de 50 de metri față de acestea.

De asemenea, pe lângă respectarea obligațiilor și a interdicțiilor ce privesc conducătorii auto, vă recomandăm:

– să traversați calea ferată numai la trecerile semnalizate ca atare;

– să vă asigurați suficient, ascultând și privind atent în ambele sensuri;

– nu forțați trecerea atunci când semnalele luminoase de culoare roșie și/sau sonore sunt în funcțiune;

– să aveți răbdare și să așteptați, după trecerea unui tren, ca semnalele luminoase de culoare roșie și/sau sonore să înceteze.