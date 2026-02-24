Un simpozion omagial dedicat sculptorului Gheza Vida va avea loc vineri, 27 februarie, de la ora 11.00, în sala de conferințe a Bibliotecii Județene „Petre Dulfu”, eveniment organizat sub egida Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, în colaborare cu Muzeul Memorial „Gheza Vida”.

Intitulat „Gheza Vida – un maramureșean pentru eternitate”, simpozionul își propune să readucă în atenția publicului personalitatea și opera unuia dintre cei mai importanți sculptori români, a cărui creație este profund legată de identitatea și spiritualitatea Maramureșului.

La eveniment vor participa personalități ale vieții culturale și academice, între care P.S. Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, prof. dr. Teodor Ardelean, acad. prof. dr. Marius Porumb, prof. dr. Negoiță Lăptoiu, Veronica Vancea – custode al Muzeului Vida, jurnalista Carmen Farcașiu, prof. dr. Ramona Novicov și ing. Daniela Ciută, președinta ASTRA Carei.

Programul va include și un moment muzical susținut de Cvartetul Maramusic, coordonat de prof. Carmen Augustin, precum și vernisarea expoziției „Portretele lui Vida”, organizată în holul bibliotecii.

Manifestările omagiale vor continua sâmbătă, 28 februarie, de la ora 11.00, la Catedrala Ortodoxă „Sfânta Treime”, unde va fi oficiată o slujbă de parastas în memoria sculptorului.

Evenimentul se dorește a fi un moment de recunoștință și reflecție asupra moștenirii artistice lăsate de Gheza Vida, un creator care a transpus în piatră sufletul și tradițiile Maramureșului.