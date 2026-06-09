Născut la 3 martie 1947 și trecut la cele veșnice la 8 iunie 2016, Gheorghe Buluță este considerat una dintre figurile importante ale bibliologiei și biblioteconomiei românești. A absolvit Facultatea de Limbă și Literatură Română a Universității din București și a obținut titlul de doctor în filologie cu o teză dedicată evoluției modelelor editoriale românești. De-a lungul carierei, a activat ca redactor și secretar de redacție la mai multe publicații culturale, a condus importante instituții de profil, precum Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” din București și Biblioteca Centrală a Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, și a desfășurat activitate didactică în domeniul bibliologiei și științei informării.

Autor al numeroase lucrări dedicate istoriei cărții, bibliotecilor și comunicării scrise în cultura română, Gheorghe Buluță a fost expert atestat al Ministerului Culturii în domeniul cărții vechi și al bibliofiliei. Activitatea sa a fost recompensată cu numeroase premii de specialitate și cu Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler.

Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” din Baia Mare marchează împlinirea a zece ani de la moartea bibliologului, bibliotecarului și eseistului Gheorghe Buluță prin organizarea unei vitrine de carte dedicate personalității sale. Expoziția poate fi vizitată la Compartimentul Sala de lectură Carte curentă.

Prin această inițiativă, Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” aduce un omagiu celui pe care scriitorul C.D. Zeletin îl descria drept „un remarcabil specialist în bibliologie și biblioteconomie, un eseist înzestrat și erudit”.

Sursa: Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” Baia Mare