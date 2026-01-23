Zi de zi, polițiștii sunt prezenți pe drumul public, nu doar pentru a aplica aspectele legislative, ci pentru a preveni, a proteja și a interveni rapid atunci când situația o impune.

Astfel, ieri, 22 ianuarie, polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Ocna Șugatag au desfășurat o acțiune, timp de două ore, cu scopul prevenirii și combaterii situațiilor de risc și menținerii unui climat de ordine și siguranță publică.

Au fost oprite și verificate 20 de autovehicule, iar pentru neregulile constatate au fost aplicate opt sancțiuni contravenționale în baza O.U.G. nr. 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice.

În cazul unui conducător auto care prezenta pericol pentru ceilalți participanți la trafic, polițiștii au dispus reținerea permisului de conducere, iar în cazul a două autoturisme care nu au corespuns din punct de vedere tehnic a fost dispusă măsura reținerii certificatelor de înmatriculare.

Tot ieri, o altă acțiune a fost organizată de polițiștii orașului Dragomirești și cei ai Secției nr. 2 Poliție Rurală Bogdan Vodă.

Pe parcursul acțiunii au fost oprite și verificate 17 autoturisme, iar pentru abaterile constatate în baza O.U.G. nr. 195 din 2002 au fost aplicate nouă sancțiuni contravenționale.

Totalul sancțiunilor contravenționale aplicate depășește suma de 3.000 de lei.

Respectarea regulilor de circulație, atenția la volan și adaptarea vitezei la condițiile de drum pot face diferența dintre un drum parcurs în siguranță și o tragedie.