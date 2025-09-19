Gașca Zurli ajunge în Baia Mare cu noul spectacol „Promisiunea Zurli”. Evenimentul va avea loc la ATP Tech Center, în 16 noiembrie, începând cu ora 18.00.

Cele mai iubite personaje Zurli îi poartă pe spectatori într-o poveste despre legămintele care ne apropie și ne fac mai buni – promisiunile între copii, părinți, bunici, dar și promisiunile către noi înșine.

Veți asculta piese noi precum „Astăzi vreau îmbrățișare”, „Promite-mi” și „Îmi place viața mea”, dar și cântecele voastre preferate – „Am o căsuță mică”, „Avion cu motor”, „Aramsamsam” sau „Pupici cu sclipici”.

După spectacol, copiii se vor întâlni cu Tanti Prezentatoarea și Maya, pentru îmbrățișări, povești și fotografii.

„Promisiunea Zurli” promite să fie o experiență completă – un spectacol pe care îl vei purta mereu în suflet.