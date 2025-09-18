Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș acționează în permanență pe drumurile publice pentru a preveni săvârșirea faptelor ilegale de către conducătorii de vehicule.

Pentru prevenirea și combaterea situațiilor de risc și menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, polițiștii au acționat la data de 17 septembrie a.c., între orele 13.00-15.00 pe raza municipiului Sighetu Marmației.

Polițiștii au legitimat 72 de persoane și au oprit pentru a verifica 52 de autovehicule.

Pentru neregulile constatate au fost aplicate 18 sancțiuni contravenționale, nouă dintre acestea pentru nerespectarea prevederilor O.U.G. nr. 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice. Alte nouă sancțiuni au fost aplicate în baza prevederilor Legii nr. 61 din 1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.Valoarea totală a sancțiunilor contravenționale, depășește suma de 8.500 de lei.

Totodată, polițiștii au dispus măsura reținerii a două certificate de înmatriculare,

Acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul polițiștilor Secției 6 Poliție Rurală Sarasău, a jandarmilor și a polițiștilor de frontieră.

*

Polițiștii din Baia Sprie au aplicat 14 sancțiuni contravenționale ca urmare a constatării unor abateri de la prevederile O.U.G. nr. 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice, după ce au oprit pentru control 25 de autovehicule.

Acțiunea polițiștilor a avut ca scop prevenirea evenimentelor rutiere şi combaterea faptelor ilegale, și a fost realizată împreună cu specialiștii Registrului Auto Român Maramureș.

Pentru 6 autoturisme care nu au corespuns din punct de vedere tehnic, a fost dispusă măsura reținerii certificatului de înmatriculare, iar față de un șofer a fost dispusă măsura suspendării dreptului de a conduce.

Valoarea totală a sancțiunilor depășește suma de 7.800 de lei.

*

Și polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Groși au acționat ieri, în intervalul orar 14.00-15.30, pe raza de competență.

Rezultatul acțiunii a indicat verificarea a 50 de autovehicule, patru dintre acestea fiind autovehicule care transportau material lemnos.Astfel, au fost constatate 4 abateri la O.U.G. nr. 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice și o abatere în baza Legii nr. 132 din 2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule.

Polițiștii au dispus măsura reținerii a unui certificat de înmatriculare și a unui set de plăcuțe de înmatriculare, aplicând în total sancțiuni cu o valoare de peste 3.100 de lei.