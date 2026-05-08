Ca urmare a cercetărilor efectuate cu celeritate de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Seini, trei tineri, bănuiți de comiterea infracțiunii de furt calificat au fost identificați. În baza probatoriului administrat, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare, aceștia au fost reținuți pentru 24 de ore.

În fapt, la data de 2 mai a.c., polițiștii au fost sesizați de o femeie de 47 de ani cu privire la faptul că persoane necunoscute i-ar fi sustras mai multe bunuri.

De îndată, polițiștii au demarat cercetările în vederea stabilirii existenței infracțiunii, împrejurărilor comiterii acesteia, indentificării persoanelor responsabile de comiterea ei și pentru tragerea acestora la răspundere penală.

Activitățile investigativ-operative au condus la identificarea a trei tineri, cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, iar din probatoriul administrat a reieșit că aceștia au pătruns, prin efracție, în locuința persoanei vătămate, de unde ar fi sustras un televizor și două ceasuri.

Astfel, în baza probatoriului administrat, la data de 7 mai, față de cei trei tineri polițiștii, sub coordonarea procurorului de caz, au luat măsura reținerii pentru 24 de ore.

Cei în cauză au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, iar în cursul zilei de astăzi vor fi prezentați instanței în vederea dispunerii altor măsuri preventive.

În cazul prezentat, efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situație să înfrângă prinicipiul prezumției de nevinovăției.