Românii au fost treziți vineri dimineață de o nouă mișcare seismică. Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 s-a produs la ora 5:49 în zona seismică Vrancea, județul Buzău, conform datelor Institutului Național pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la o adâncime considerabilă, de 122,5 kilometri. Orașele aflate cel mai aproape de epicentru sunt: Buzău (54 km nord-vest), Brașov (59 km est), Sfântu-Gheorghe (60 km sud-est), Ploiești (64 km nord-est), Focșani (70 km vest) și Târgoviște (92 km nord-est).

Septembrie a fost marcat de numeroase cutremure de mică intensitate: nu mai puțin de 11, cu magnitudini între 2 și 3,3, s-au produs deja pe teritoriul României.