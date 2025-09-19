Asociația Garda Ecologică Baia Mare, în calitate de organizator județean al campaniei „Let’s Do It, Romania!”, anunță desfășurarea acțiunii de ecologizare pe 20 septembrie 2025 în întreg județul Maramureș.

Asociația Garda Ecologică Baia Mare coordonează întreaga mișcare de voluntariat, asigurând saci și mănuși pentru participanți, atât în Baia Mare, cât și în celelalte localități. În completarea materialelor necesare, s-a alăturat și ADIGIDM Maramureș.

Fiecare primărie care a confirmat participarea are responsabilitatea de a identifica zonele vulnerabile din localitate ce necesită ecologizare. Acțiunile vor fi derulate împreună cu unitățile școlare, voluntarii și autoritățile locale, iar estimările arată o participare de peste 15.000 de persoane.

În municipiul Baia Mare, punctul de întâlnire pentru voluntari este Stația OJT, între orele 8:30 – 9:00. Zonele propuse pentru ecologizare sunt Baraj – Firiza. Transportul gratuit va fi asigurat de SC Urbis SA, iar acțiunea locală se va desfășura cu sprijinul autorității locale, al primarului Doru Dăncuș, al Ocolului Silvic Baia Mare și al unităților școlare implicate.

„Mulțumim pentru implicare partenerilor instituționali: Consiliul Județean Maramureș, Prefectura Maramureș, Inspectoratul Școlar Județean, Direcția Silvică, Serviciul de Ambulanță Județean, Poliția, Jandarmeria, ISU Maramureș, Apele Române, Garda de Mediu, Agenția de Mediu, Societatea ATP și SC Vital, care sprijină buna desfășurare a acestei ample acțiuni”, spune Pop Silvia, coordonator județean, președinte Garda Ecologică Baia Mare.