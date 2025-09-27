Dansatorii clubului „Galacticii” au participat ieri la competiția de Ranking „Cupa Sătmarului” la dans sportiv, de unde s-au întors cu calificări în finale și rezultate remarcabile.

Rezultate perechi:

🥈 Sergiu Chioreanu – Emma Pop (Dancelight): locul 2 Open Basic Standard Tineret & Adulți; locul 4 Open Basic Latino Tineret & Adulți; locul 5 Open Standard Tineret & Adulți.

🥇 Simorne Denis (Medio Monte) – Chincea Miruna: locul 1 Open Standard Tineret & Adulți.

Iuhas Răzvan – Todoran Maria: locul 6 clasa E 14-15 ani.

Bondrea Kevin – Berinde Sofia: locul 4 Precompetițional 10-11 ani, 2 dansuri.

🥉 Borșe Răzvan (Dancelight) – Borșa Ilaria: locul 3 Hobby 12-13 ani.

Rezultate Solo Fete:

🥇 Lorincz Sarllot: locul 1 Solo Fete Argint 8-11 ani.

🥉 Stavina Ilinca: locul 3 Solo Fete Bronz 10-11 ani.

Blankenberg Hilda: locul 6 Solo Fete Bronz 10-11 ani.

Ciorbă Aylin: locul 4 Solo Fete Argint 8-11 ani.

Big Laura: locul 4 Solo Fete Bronz 8-9 ani.

De asemenea, duoul format din Lorincz Sarllot și Stavina Ilinca a debutat cu un frumos loc 5 la prima lor competiție de acest gen.

Performanțele obținute confirmă încă o dată valoarea și talentul tinerilor dansatori galactici, care au reușit să cucerească publicul prin eleganță, tehnică și carismă.