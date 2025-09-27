Premierul israelian Benjamin Netanyahu a rostit un discurs catalogat drept „istoric” la Adunarea Generală a Națiunilor Unite, unde a adoptat o poziție fermă împotriva Hamas și a reiterat angajamentul Israelului de a „termina treaba” în Fâșia Gaza.

Discursul său nu s-a auzit doar în sala ONU, ci și de-a lungul graniței cu Gaza, după ce Biroul Primului Ministru a anunțat amplasarea unor difuzoare pe camioane, în cooperare cu armata israeliană (IDF). Mesajul premierului a fost astfel transmis direct locuitorilor din Gaza, ca parte a unei campanii de diplomație publică. Oficialii israelieni au precizat că s-a ținut cont ca această activitate să nu pună în pericol soldații IDF.

În același context, biroul lui Netanyahu a informat că începând din 7 octombrie, într-o sală a ONU, rulează un film despre atrocitățile comise, proiect realizat în colaborare cu armata israeliană și biroul premierului.

Discursul a provocat reacții mixte: sute de reprezentanți ai unor state au părăsit sala, în timp ce alții au rămas și au aplaudat.