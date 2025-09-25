Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, a transmis un mesaj de unitate și deschidere internațională după vizita oficială a delegației din Emeishan–Leshan, Provincia Sichuan, China, desfășurată la începutul săptămânii.

Maramureșul a fost reprezentat de administratorul public al județului, Ducu Hotima, care a participat alături de autoritățile locale la evenimentele organizate în Baia Mare. Programul a inclus vizite la Colonia Pictorilor, Centrul Istoric – unde a avut loc și o plantare simbolică de copac – dar și în campusul pentru învățământ profesional și dual, care reflectă direcția modernă de dezvoltare a municipiului.

În prezența prefectului Florian Sălăjeanu, a Camerei de Comerț și Industrie Maramureș și a președintelui acesteia, Florentin Tuș, a fost semnat un acord de cooperare în domeniul Wushu între Baia Mare și Emeishan.

„Pentru prima dată, Consiliul Județean, Primăria Baia Mare și Instituția Prefectului lucrează împreună, într-o echipă unită, pentru Baia Mare și pentru Maramureș. Când suntem uniți, când prietenia și seriozitatea stau la baza colaborării noastre, putem construi parteneriate care să ducă Maramureșul acolo unde îi este locul, pe harta marilor proiecte și a încrederii internaționale”, a declarat președintele CJ Maramureș, Gabriel Zetea.

Evenimentul marchează un pas important în consolidarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre Maramureș și regiuni internaționale, prin proiecte comune în plan cultural, educațional și economic.