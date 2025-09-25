Esența fiecărei acțiuni BLOCADA este aceeași: SIGURANȚA! Din necesitatea de a asigura un climat de ordine și siguranță publică, polițiștii reiau frecvent organizarea unor acțiuni în cadrul cărora verifică respectarea regulilor.

Cea mai recentă acțiune de acest gen a fost organizată ieri, 24 septembrie, la Baia Mare. Efectivele angrenate, polițiști de ordine publică, rutieră, cei ai Grupei Canine și jandarmi, au avut în vedere prevenirea și combaterea faptelor antisociale, în special a celor comise cu violență. Controalele de pe drumul public au vizat prevenirea comiterii de accidente rutiere.

În intervalul orar 19:00 – 21:00, au fost verificate documentele a 40 de conducători auto. Pentru a fi identificați cei care conduc în stare de ebrietate sau sub influența substanțelor interzise, jumătate dintre cei opriți au fost testați cu aparatura din dotare. Au fost aplicate 19 sancțiuni, în valoare de aproximativ 4.500 de lei. Într-un caz în care nu a fost respectată semnificația culorii semaforului electric, polițiștii au dispus măsura complementară a reținerii permisului de conducere