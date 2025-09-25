Deputatul liberal Ionel Bogdan anunță adoptarea, în Comisia de Buget-Finanțe a Camerei Deputaților, a unui proiect legislativ care limitează amplasarea sălilor de jocuri de noroc în zonele rezidențiale.

Proiectul de lege PLx 163/2025, inițiat de deputatul Gigel Știrbu și susținut de parlamentarii PNL, modifică OUG nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc. Printre prevederile principale se numără:

interzicerea funcționării sălilor de joc la parterul blocurilor de locuințe , pentru a proteja locatarii și în special tinerii;

limitarea accesului persoanelor vulnerabile , reducând riscul de dependență;

crearea unui mediu mai sigur și mai sănătos în cartierele rezidențiale.

„Vedem, tot mai des, multe familii distruse și tineri prinși în capcana jocurilor de noroc. Fiecare măsură poate salva tineri și familii. De aceea, fiecare intervenție legislativă pentru stoparea acestui fenomen este binevenită. Acest proiect este un pas important pentru a proteja liniștea familiilor, a comunităților și viitorul tinerilor noștri”, a declarat deputatul Ionel Bogdan.

Proiectul urmează să ajungă în plenul Camerei Deputaților pentru votul final.