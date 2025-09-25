Elevii Școlii „Dimitrie Cantemir” din Baia Mare, cu atribuții în Patrula Școlară, și-au câștigat respectul în fața tuturor participanților la trafic, în cadrul acțiunii organizate în această dimineață.

Deși este pentru prima dată când acești elevi, de clasa a V-a, au fost angrenați în astfel de activități, au fost foarte interesați în a-și însuși instruirea și a proceda ulterior la a pune în practică, alături de polițiști, respectarea regulilor de circulație.

Șoferii au observat cu rapiditate vestele reflectorizante și au sporit atenția, iar colegii lor i-au salutat cu câte un zâmbet atunci când paleta GO le indica posibilitatea de a traversa.

Finalul acțiunii i-a surprins oferind „declarații” despre regulile de care trebuie să țină cont toți elevii atunci când rezolvă ecuația siguranței. Printre cele expuse de micii polițiști, amintim: fără telefon și fără căști pe trecerile pentru pietoni, dar cu atenție sporită și precauție, niciodată pe trotinetă pe trecerea pentru pietoni, dar cu zâmbete și priviri blânde!

Mesajul lor final: REZULTATUL ÎNCĂLCĂRII REGULILOR … NU CRED CĂ VREM SĂ ÎL AFLAȚI!