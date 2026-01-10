Lumea traversează cea mai periculoasă perioadă geopolitică de după al Doilea Război Mondial. Război la graniță, alianțe fragile, capturări de președinți…o lume care se rupe în bucăți. Iar România este reprezentată în politica externă de Oana Țoiu.

Atât.

Oana Țoiu vorbește despre „priorități”, dar nu reușește să lege corect o frază în limba română. Anunță grav că „prima prioritate” este siguranța cetățenilor, într-o postare scrisă neglijent, confuz, de parcă diplomația s-ar face din statusuri grăbite pe Facebook. Diplomația cere rigoare, cultură, precizie, prezență și jarm! Nu activism, nu lozinci, nu stângăcii publice. Dacă nu stăpânești limba statului pe care îl reprezinți, nu ai ce căuta să-i reprezinți interesele în lume.

Poate că, înainte de „priorități strategice”, ar fi nevoie de meditații la limba română. Apoi, eventual, un curs de automachiaj. Până atunci, realitatea rămâne crudă: într-o lume în flăcări, România este reprezentată de Țoiu. Și asta spune tot.