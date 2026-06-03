Un seism cu magnitudinea de 3,1 grade pe scara Richter s-a produs, în noaptea de marţi spre miercuri, în România, potrivit informaţiilor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Cutremurul a avut loc în zona seismică Vrancea – Buzău, la o adâncime de 124,7km, la ora 03:27.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 50km S de Buzau, 59km S de Focsani, 65km SE de Sfantu-Gheorghe, 68km E de Brasov, 72km NE de Ploiesti.

Altfel, două cutremure s-au produs şi în noaptea de duminică spre luni, în România, potrivit informaţiilor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Primul (ora 0.47) a avut o magnitudine de 3,3 grade pe scara Richter, iar celălalt, produs trei ore mai târziu, a avut 2,2 grade.

Primul a fost în zona seismică Vrancea – Buzău, iar celălalt în zona seismică Vrancea.