Parohia romano-catolică „Cristos Regele Universului” din Baia Mare organizează sâmbătă, 6 iunie, tradiționala Zi a Parohiei, eveniment dedicat comunității și întăririi vieții spirituale.

Programul manifestării cuprinde:

Ora 10:00 – Sfânta Liturghie festivă;

Ora 11:00 – Pauză de cafea și socializare;

Ora 11:30 – Conferința „Și astăzi se poate ajunge la sfințenie – exemplul lui Carlo Acutis”, susținută de seminaristul Kováts Álmos;

Ora 12:30 – Discuții libere, agapă frățească și momente de voie bună.

Organizatorii îi invită pe toți credincioșii și pe membrii comunității să participe la această zi specială de rugăciune, comuniune și bucurie petrecută împreună în cadrul parohiei.