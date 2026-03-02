Alex Donovici, un român blocat în Dubai din cauza crizei din regiune, a povestit pe Facebook cum a trăit această experiență și cum a fost gestionată situația de autoritățile emiratelor și de compania aeriană Emirates.

Potrivit lui Donovici, imediat după închiderea spațiului aerian, pasagerii cu zboruri anulate au fost ghidați organizat către ghișee speciale, unde li s-au verificat rezervările și li s-au oferit vouchere pentru cazare gratuită la hoteluri. Transportul a fost adaptat claselor de bilet – de la limuzine pentru pasagerii business și first class, la autocare pentru cei cu bilete economy.

„În nici o oră eram la hotelul unde stăm acum, în zona Deira. Cazarea este gratuită, cu mese incluse, iar totul decurge într-o ordine și disciplină impresionantă”, a spus Donovici.



El a remarcat eficiența și organizarea exemplară din Dubai, comparând infrastructura și viteza de dezvoltare a orașului cu situațiile din România. „Burj Khalifa a fost construit în șase ani, întreaga zonă impresionantă în nouă ani. La noi, schimbarea unei conducte de termoficare durează aproape un an!”, a adăugat acesta.

Alex Donovici subliniază că, dincolo de lux și zgârie-nori, Dubaiul este un stat cu infrastructură și organizare de nivel internațional, iar experiența sa rămâne una pozitivă și plină de lecții despre eficiență și civilizație.