În perioada 27 februarie – 1 martie 2026, polițiștii de la transporturi au desfășurat o acțiune amplă pentru creșterea gradului de siguranță a călătoriilor cu trenul și prevenirea faptelor ilegale în zona căilor ferate.

În cadrul controalelor, au fost legitimate 874 de persoane și verificate 336 de autovehicule. Pentru neregulile constatate, oamenii legii au aplicat 390 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 108.829 de lei.

Totodată, au fost verificate 17 societăți comerciale, iar în urma controalelor au fost descoperite și ridicate 4.000 de țigarete, două tone de cărbuni și peste 50 de kilograme de fier.

Bilanțul acțiunii include și măsuri complementare: 12 permise de conducere reținute, 29 de certificate de înmatriculare retrase, 3 seturi de plăcuțe de înmatriculare retrase și 4 autoturisme imobilizate.

Șofer depistat băut la trecerea la nivel cu calea ferată

La 1 martie 2026, polițiștii din cadrul Secția Regională de Poliție Transporturi Iași – Serviciul Județean de Poliție Transporturi Suceava au depistat, la o trecere la nivel cu calea ferată din Vatra Dornei, un bărbat de 40 de ani care conducea un autoturism și emana halenă alcoolică.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,76 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, iar în cauză a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Țigarete cu timbru fiscal din Bulgaria, confiscate în Dolj

În aceeași zi, polițiștii din cadrul Secția Regională de Poliție Transporturi Craiova – Biroul Județean de Poliție Transporturi Dolj au desfășurat activități pentru prevenirea și combaterea contrabandei cu produse din tutun.

Aceștia au depistat un conducător auto care transporta în autoturismul personal 4.000 de țigarete cu timbru fiscal aplicat de Bulgaria, deținute în afara antrepozitului fiscal. În acest caz, a fost aplicată o sancțiune contravențională conform Legii nr. 227/2015, iar produsele din tutun au fost confiscate.

Acțiunile pentru siguranța transporturilor feroviare vor continua și în perioada următoare, transmit reprezentanții poliției.