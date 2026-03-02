Municipiul Baia Mare anunță operaționalizarea a 10 noi platforme cu eco-insule digitalizate, începând de luni, 9 martie 2026. Măsura face parte din procesul de modernizare a sistemului de colectare a deșeurilor la nivelul orașului.

Noile eco-insule vor putea fi utilizate exclusiv pe bază de cartelă sau prin intermediul aplicației mobile „TechbolideWeCollect”, disponibilă pentru telefoanele cu sistem iOS și Android, după activarea prealabilă. În perioada următoare, operatorul de salubrizare va elimina recipientele tradiționale din zonele arondate, astfel încât depozitarea deșeurilor va fi posibilă doar în cadrul platformelor digitalizate.

Cetățenii care nu dețin cartelă sunt invitați să se prezinte la Serviciul de Utilități Publice din cadrul Primăriei, situat pe strada Gheorghe Șincai nr. 37, pentru ridicarea acesteia. Eliberarea cartelei se face pe baza actului de identitate, iar la momentul preluării se va primi și codul necesar activării aplicației, care permite accesul la eco-insulele arondate domiciliului.

În cazul apariției unor disfuncționalități sau erori ale cartelei, cetățenii pot apela Dispeceratul Poliția Locală Baia Mare, la numărul 0372 702 702.

Cele 10 platforme digitalizate sunt amplasate în mai multe zone din municipiu, printre care bulevardele Regele Mihai I, Republicii și Independenței, precum și pe străzile Cuza Vodă, Dimitrie Cantemir, Mărășești, Nufărului și Victoriei.

Pentru utilizarea eco-insulelor, cetățenii trebuie să apese butonul de activare, să scaneze cartela sau să folosească aplicația mobilă, iar după validare cuva se deblochează pentru depunerea deșeurilor. Sistemul semnalizează prin culori diferite validarea cardului, erorile de acces, defecțiunile tehnice sau situația în care recipientul este plin.

Reprezentanții administrației locale mulțumesc cetățenilor pentru înțelegere și colaborare în implementarea acestui sistem modern de colectare selectivă a deșeurilor.