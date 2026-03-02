În contextul escaladării conflictului militar din Orientul Mijlociu, soldat cu numeroase victime, precum și la împlinirea a patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina, Patriarhia Română a transmis un apel public la rugăciune și responsabilitate.

Reprezentanții Bisericii subliniază necesitatea identificării unor soluții rapide pentru reinstaurarea păcii și a bunei înțelegeri între popoare, în condițiile în care consecințele războaielor devin tot mai dramatice. Creșterea alarmantă a numărului de victime civile, amplificarea violenței și a tulburărilor sociale, precum și extinderea sărăciei și a foametei sunt doar câteva dintre efectele devastatoare ale conflictelor armate.

În mesajul transmis, este amintit cuvântul Sfântului Apostol Pavel: „Trăiți în pace și Dumnezeul iubirii și al păcii va fi cu voi” (2 Corinteni 13, 11), subliniindu-se faptul că acolo unde domnește războiul, iubirea și pacea sunt uitate, iar comuniunea dintre oameni este profund afectată.

Totodată, Patriarhia Română îndeamnă la rugăciune pentru toți cetățenii români aflați în zonele de conflict, exprimând speranța că aceștia vor fi ocrotiți și se vor întoarce în siguranță acasă.