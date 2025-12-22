Consiliul Județean Maramureș, prin Ansamblul Folcloric Național „Transilvania”, se implică activ în susținerea evenimentelor dedicate comunităților maramureșene, contribuind la păstrarea și promovarea tradițiilor, folclorului și identității culturale maramureșene.

Un exemplu remarcabil a fost spectacolul „Sară de Colinde, Folclor și Tradiții Maramureșene”, organizat la Cluj-Napoca pe 13 decembrie de Asociația Maramureșenilor, condusă de președintele Petrică Sușca, și ajuns la cea de-a XVII-a ediție. Peste 120 de artiști, dintre care 55 copii, au adus pe scenă colinde, jocuri tradiționale, dansuri și obiceiuri străbune, oferind publicului momente pline de emoție, bucurie și autenticitate maramureșeană.

Printre momentele deosebite ale spectacolului s-au numărat Proiectul cultural „Pintea Haiducu” pus în scenă de Ansamblul Folcloric Național „Transilvania”, colindele grupului de copii „Mugurașii Maramureșului” și evoluțiile artiștilor consacrați și tineri talentați, care au reușit să transmită publicului atmosfera unică a Maramureșului.

Evenimentul a fost o sărbătoare a identității culturale maramureșene, în care tradițiile, portul popular și graiul străbun au fost puse în valoare într-un cadru profesionist și plin de căldură sufletească. Prin sprijinul oferit astfel de inițiative, Consiliul Județean Maramureș și Ansamblul „Transilvania” arată că legăturile cu rădăcinile și valorile noastre comune sunt mai puternice decât distanțele, iar tradițiile continuă să fie un liant între generații și între maramureșenii de pretutindeni.